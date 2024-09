Erstes freies Training in Baku, LIVE ab 11.30 Uhr

Spannung im Titelrennen

16 von 24 Formel-1-Saisonrennen sind gefahren und für das letzte WM-Drittel ist Spannung in den Titelkämpfen garantiert. Schon diesen Sonntag (13.00 Uhr) in Baku könnte es zum Führungswechsel in der Konstrukteurswertung kommen, McLaren hat sich in Monza bis auf acht Punkte an Leader Red Bull herangepirscht. Ferrari hat nach dem Italien-Sieg von Charles Leclerc auch nur 39 Punkte Rückstand. Und in der Fahrerwertung rückt Lando Norris Max Verstappen immer näher.