McLaren-Zoff? „Piastri sind Norris Chancen egal“

„Der Racer in mir bewundert diese Einstellung. Denn das ist der Grund, weshalb Piastri Meisterschaften gewonnen hat und jetzt in einem Formel-1-Siegerauto sitzt. Das Letzte, was ihn da begeistert, wäre, wenn Norris im gleichen Auto Weltmeister werden würde“, zeigt Brundle dabei durchaus Verständnis für den Australier.