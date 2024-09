Einbrecher auf frischer Tat von Polizei geschnappt

Zwischen 20.45 und 20.55 brauch ein Georgier (29) in ein Einfamilienwohnhaus in der Tiroler Gemeinde Weißenbach am Lech ein. Doch damit sollte er nicht durchkommen: Zwei Zeugen konnten ihn beim Einbruch beobachten und alarmierten umgehend die Polizei. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Beschuldigte mit seinem PKW von einer Polizeistreife der PI Landeck in Zams angehalten.