Zwischen Fluss und Fels

Die Stirnlampe am Helm leuchtet den Weg aus. Der zeigt sich momentan in Form einer schmalen, steilen Eisentreppe mit noch schmaleren Stufen. Um uns herum nur Dunkelheit. Es geht abwärts, immer weiter runter, hinein in den Berg. „Ein Abenteuer in der Unterwelt der Petzen“ verspricht der Slogan des slowenischen Tourismusverbandes für das Bergmassiv. Das beginnt schon bei der Einfahrt in den Berg hier in Mežica im Grenzgebiet zwischen Kärnten und Slowenien. Bis 1994 wurden noch Blei und Zink aus den Tiefen des Gesteins geholt.