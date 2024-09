Wie Sie Ihr Hirn vor Erkrankung schützen können

Zucker ist schlecht für die grauen Zellen

Unsere Ernährung weist einen zu hohen Zuckergehalt auf. Zucker versteckt sich in vielen Getränken und Lebensmitteln. Er ist zwar ein lebensnotwendiger Treibstoff für das Gehirn, doch auch hier macht die „Dosis das Gift“. Zu hohe Blutzuckerspiegel führen zu Gefäßschäden, Atherosklerose und Diabetes. Ebenso wurde durch eine ständige Überzuckerung des Gehirns auch eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit unserer Denkzentrale nachgewiesen.

Auch der hohe Gehalt an gesättigten Fettsäuren in vielen Nahrungsmitteln führt zu zunehmender Atherosklerose oder Bluthochdruck, was wiederum Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall nach sich zieht. Greifen Sie stattdessen zu hochwertigen pflanzlichen Fetten wie etwa Oliven-, Raps- oder Leinöl.