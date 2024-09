Ex-Capitals-Goalie gefeuert, weil Frau schwanger

Als sich auf einmal die Dundee Stars bei Steens Berater Michael Latschenberger meldeten, machte dieser dem Verein klar: „Ich geantwortet, dass Stefan verfügbar ist – er und seine Frau aber bald ein Kind erwarten. Sie brauchen also eine eigene Wohnung, ein eigenes Auto. Das war das Erste, was ich gesagt habe! Er hat geantwortet, dass es keine Probleme gäbe, dass man letzte Saison zwei Spieler in der gleichen Situation gehabt habe und alles gut gelaufen sei.“