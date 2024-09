Die Jazz-Elite trifft sich auf ein Glaserl Wein

Klezmer in der Lounge und ein Mega-Talent

Natürlich wartet heuer auch wieder die Jazz-Lounge mit freiem Eintritt beim Café Rosegger auf dem Leibnitzer Hauptplatz. Die beiden Herren von New Klezmer Reloaded, zeigen am Samstag ab 12 Uhr, wie vielseitig Klezmermusik sein kann. Und ein ganz besonderes Talent macht am Samstag um 18.30 Uhr im Hugo Wolf Saal seine Aufwartung: János Egri Jr. räumt nicht nur Jazz-Preise ohne Ende ab, gemeinsam mit seinem Vater am Bass schlägt er in Leibnitz ganz neue Wege ein. Gleich im Anschluss huldigt Jacques Schwarz-Bart mit seinem Quintett, zu dem die außergewöhnliche, Grammy-prämierte Sängerin Malika Tirolien gehört, dem New Yorker Stadtteil Harlem.