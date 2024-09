Sinner-Triumph bei US-Open: Schiefe Optik bleibt

Klar ist, dass eine Kernbestimmung im Anti-Doping-Recht dahin geht, dass ein Athlet dafür verantwortlich ist, was er selbst oder via Teammitglied einnimmt. Auch wenn man wie Sinner plausibel darlegt, wie die Substanz in den Körper gelangte, gibt es oft eine Sperre von drei bis sechs Monaten. In letzterem Fall hätte Sinner bei den US Open nicht antreten dürfen.