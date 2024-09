Bierlein mit eigenen Zimmer im Kanzleramt geehrt

Am 3. Juni des heurigen starb Österreichs erste Bundeskanzlerin – exakt an jenem Tag, an dem sie vor fünf Jahren mit ihrer Übergangsregierung angelobt wurde. Ihr Nachfolger Nehammer wollte die „große Österreicherin“ auch im Bundeskanzleramt ein Denkmal setzen. Jenes Zimmer, in dem sie von 3. Juni 2019 bis 7. Jänner 2020 ihr Amt als Regierungschefin ausübte, ist nun nach ihr benannt.