Ehepaar bekam die falschen Wahlkarten zugestellt

„Da meine Ehefrau und ich zum Wahltermin am 29.09.2024 in Deutschland urlauben, haben wir uns eine Wahlkarte bestellt, um durch Briefwahl unser Wahlrecht ausüben zu können. Beim Öffnen bzw. beim Unterschreiben wurde ein schwerwiegender Mangel festgestellt“, wandte sich ein Frankenmarkter aufgebracht an die „Krone“.