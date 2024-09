Darum sollten Sie Ihr Gleichgewicht trainieren

„Das Schöne an diesem Training ist, dass es leicht in den Alltag integriert werden kann. Schon einfache Übungen wie das regelmäßige Stehen auf einem Bein können einen großen Unterschied machen. Es ist vor allem für ältere Menschen besonders wichtig, weil es eine Reihe von physischen und kognitiven Vorteilen bietet, die zur Erhaltung der Lebensqualität und Selbstständigkeit beitragen“, so der Personal Trainer.