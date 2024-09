Pflichtdienst brachte Mühlviertler große Ehre ein

Zum 17. Mal wurden in Wien die neun Landessieger und der Bundessieger unter den Zivis des vergangenen Jahres gekürt. In Oberösterreich überzeugte Lorenz Mayrhofer mit seiner Arbeit für die Werkstätte des Diakoniewerks Oberösterreich in Ried in der Riedmark die Jury. Kein Wunder bei dieser glänzenden Bewertung: „Lorenz ist der beste Zivildiener, den wir jemals hatten“, so das Team der Werkstätte. „Er absolvierte ein Zusatzmodul, spielte Instrumente, bastelte mit Klienten und brachte sehr viel Spaß und Abwechslung in den Alltag. Die betreuten Menschen hatten jedes Mal ein Lachen im Gesicht, wenn sie ihn sahen.“