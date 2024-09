Frühwirth radelt auch im Straßenrennen zu Silber!

Thomas Frühwirth hat bei den Paralympischen Spielen in Paris seine zweite Silbermedaille gewonnen. Der Steirer wurde am Donnerstag im Rad-Straßenrennen über 56,8 km in der Handbike-Klasse H4 Zweiter und musste sich wie am Vortag im Einzelzeitfahren nur dem Niederländer Jetze Plat geschlagen geben.