Frühwirth: „Die Medaille geht mir am Ar*** vorbei“

Thomas Frühwirth gewann bei den Paralympics in Paris die Silbermedaille im Einzelzeitfahren mit dem Handbike. Nach dem Rennen war der 43-Jährige sichtlich emotional und betonte, wie sehr er diesen Sport liebe und dass er sich nicht über solche Erfolge definiere. „Jeder, der mich kennt, weiß, die Medaille geht mir am Arsch vorbei“, so der Steirer.