Drama! Sehbehindertes Para-Ass verliert auch Gehör

Es ist schier unglaublich, aber doch traurige Realität: Was für eine wahrlich tragische Fügung des Schicksals, die den deutschen Paralympics-Schwimmer Taliso Engel heimsucht! Der Titelverteidiger über die 100 Meter Brust in der Klasse SB13, von Geburt an mit einer Sehbehinderung geschlagen, gab nun anlässlich der Paralympics in Paris einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, dass er nun auch sein Hörvermögen halbseitig verloren habe ...