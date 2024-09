Colin Fournier: Architekt des „Alien“ verstorben

Der 1944 in London geborene Architekt entwarf stets Visionen, seine Bauten waren experimentell und avantgardistisch. Er setzte in seinen Plänen Materialien ein, die es noch gar nicht gab, förderte aber so deren Entwicklung. Das gilt auch für das Kunsthaus, das zu Beginn nicht nur auf Gegenliebe gestoßen ist. Doch Colin Fournier war ein steter Verteidiger des Gebäudes, das für ihn ein „undefinierbares Etwas, fremd und vertraut zugleich“ war.