Aktivisten stürmen Siloturm in Niederösterreich

Nach wie vor werden in Österreich 11,2 Hektar Boden täglich in Anspruch genommen, ein großer Teil davon wird mit Beton und Asphalt versiegelt. Greenpeace hat Anfang des Jahres berechnet, dass auch 2024 rund 4300 Hektar für die landwirtschaftliche Nutzung verloren gehen. „Es ist verantwortungslos, dass das ÖVP-geführte Landwirtschaftsministerium in den letzten Jahrzehnten zugelassen hat, dass Äcker, Wiesen und Weiden ungehemmt verbaut und versiegelt wurden. Damit setzen wir unsere heimische Lebensmittelproduktion aufs Spiel“, so Ebner. Greenpeace fordert von der nächsten Regierung ein Umdenken.