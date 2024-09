Termin steht fest! Newey hat sich entschieden

Dessen Vater und Teameigentümer Lawrence Stroll hatte in der jüngeren Vergangenheit viel investiert, um Aston Martin an die Formel-1-Spitze zu bringen. Im vergangenen Jahr hatte Newey der BBC erzählt, es zu bereuen, nie mit Alonso zusammengearbeitet zu haben. Ab 2026 wird Aston Martin, derzeit Fünfter in der Konstrukteurswertung, exklusiv mit Motorenpartner Honda zusammenarbeiten, derzeitiger Motorenlieferant von Red Bull.