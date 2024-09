Red Bull? „War ein Nachteil für die Entwicklung“

„Ein Auto allein bringt das Team nicht voran“

„Ich versuche, Kritik zu vermeiden“, betonte Häkkinen. „Ich möchte nur sagen, dass man zwei absolute Spitzenfahrer braucht, damit das Team die Daten und die verschiedenen Anpassungen, die sie an der Aerodynamik des Autos oder an der Mechanik vornehmen, vergleichen kann. Man muss ständig vergleichen und an einem Rennwochenende ist die Zeit sehr kurz, so dass ein Auto allein das Team nicht voranbringen kann.“