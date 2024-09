Die Revolution wird mit Verspätung serviert

(Noch) alles beim Alten. Die Revolution in der Women’s Champions League wird mit Verspätung serviert. Heißt: Ab der Saison 2025/2026 gibt es – gleich wie bei den Herren – eine Ligaphase. Aber: Mit nur 18 Teams. Und, ja klar, mit viel weniger Prämien. Wobei noch völlig offen ist, wie die Gelder-Verteilung in Zukunft ausschaut. Kurzer Rückblick: Erst 2021/2022 wurde in der Frauen-Königsklasse Staub aufgewirbelt bzw. eine Gruppenphase eingeführt. Insgesamt 24 Millionen Euro schüttet die UEFA im Laufe des Turniers an die Teilnehmer aus.