Ukrainischer Außenminister bietet Rücktritt an

Neubesetzungen in mehr als der Hälfte der Ministerien

Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Dienstag Änderungen im Ministerkabinett angekündigt und begründete dies mit der Notwendigkeit, einige Bereiche der Regierung zu „stärken“. In einer Ansprache an die Nation sagte der Präsident, er rechne „mit einem etwas anderen Gewicht für bestimmte Bereiche unserer Außen- und Innenpolitik“. Nach Angaben des Fraktionschefs der Präsidentenpartei Diener des Volkes, David Arachamija, wird es Neubesetzungen bei mehr als der Hälfte aller Ministerien geben. Die endgültige Liste werde am Mittwoch auf der Fraktionssitzung bekanntgegeben.