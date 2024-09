Auto fing in Tunnel Feuer, Lenker (71) fuhr weiter

Glück im Unglück hatte ein 71-jähriger Autolenker am Dienstagabend auf der Felbertauernstraße in Osttirol. In einer Tunnelgalerie geriet sein Wagen in Brand. Der Pensionist ließ sich davon aber nicht beirren und fuhr weiter bis ins Freie. Dort bekämpfte er mit einem anderen Pkw-Lenker das Feuer.