Zverev scheitert bei US Open an Lokalmatador

Zverev dagegen ließ erneut eine große Chance aus. Der Olympiasieger von 2021 muss weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten. Der 27-jährige Deutsche agierte in den entscheidenden Momenten zu passiv und verpasste an dem Ort, an dem er 2020 erst im Endspiel Dominic Thiem unterlegen war, seinen dritten Halbfinal-Einzug. Schon im Achtelfinale von Wimbledon war Zverev in diesem Jahr in einem Fünfsatz-Krimi an Fritz gescheitert. In New York verwandelte der als Nummer 12 gesetzte Fritz nach 3:26 Stunden seinen ersten Matchball.