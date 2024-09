Navarro erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinale

Navarro war bis zu den heurigen French Open bei Grand-Slam-Turnieren nie über die erste Runde hinausgekommen, bei zwei US-Open-Auftritten war jeweils in Runde eins Endstation gewesen. Sie wird durch diesen Erfolg am kommenden Montag erstmals in die Top Ten der Weltrangliste einziehen. Im Achtelfinale von Flushing Meadows hatte sie sich am Wochenende auch gegen Titelverteidigerin Coco Gauff durchgesetzt. Ihre nächste Gegner ist die als Nummer zwei gesetzte Belarussin Aryna Sabalenka (2) oder die chinesische Olympiasiegerin Zheng Qinwen (7).