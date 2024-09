Federer zu Sinner: „Frage muss beantwortet werden“

Gleichzeitig prangert Federer aber auch die weiterhin offenen Fragen in diesem Fall an. Die Öffentlichkeit hatte von dem Verfahren gegen Sinner bis zum Freispruch im August nichts erfahren. „Ich denke, wir alle vertrauen so ziemlich darauf, dass Jannik nichts getan hat“, betonte Federer in der Sendung „Today“ im US-Fernsehsender NBC. „Aber die mögliche Unstimmigkeit, dass er nicht aussetzen musste, während sie nicht 100 Prozent sicher waren, was los ist – ich denke, diese Frage muss beantwortet werden.“ Man müsse dem Prozess vertrauen, aber er verstehe den Frust, erklärte der Schweizer und fragte: „Ist er genauso behandelt worden wie andere?“