Aufregung um Sinner: Nadal spricht Machtwort

„Ich habe eine Tugend oder ein Manko. Das ist, dass ich am Ende immer an die Gutgläubigkeit der Menschen glaube. Ich kenne Sinner, ich glaube nicht, dass er jemals dopen wollte“, meinte Nadal in der spanischen Talkshow El Hormiguero am Montag. Er vertraue den Gremien, die diese Entscheidung getroffen hätten, so der 38-Jährige.