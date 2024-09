Von Mann angezündet! Olympialäuferin ringt mit Tod

Die 33-Jährige wird nach dem Vorfall am Sonntag mit schweren Brandverletzungen im Krankenhaus in der Stadt Eldoret in Kenia behandelt. Laut Polizei soll ihr Partner Cheptegei mit einem Fünf-Liter-Benzinkanister an ihrem Wohnort in Trans-Nzoia County im ländlichen Westen Kenias aufgelauert haben, während sie in der Kirche war.