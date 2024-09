MFG gegen Sky Shield, NATO und „Klimawahn“

„Wir sind keine Politiker, sondern einfach normale Menschen, denen es reicht, die aufstehen und sagen ,sicha ned‘“, betonte der Oberösterreicher während einer Pressekonferenz in Linz. Im Falle eines Parlamentseinzuges – diesen hält der 48-jährige Steuerberater für durchaus möglich – will Aigner sein Landtagsmandat in Oberösterreich aufgeben und in die Bundespolitik wechseln.