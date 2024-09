„Steiermark darf nicht auf Kosten anderer leben“

Klimaneutralität, das ist ein sperriger Begriff. Etwas leichter lässt sich die Kohlenstoffneutralität erklären. Karl Steininger, Leiter des Grazer Wegener Centers, vereinfacht den wissenschaftlichen Ansatz so: „Es geht darum, alles, was an menschlich produziertem CO₂ emittiert wird, in CO₂-Senken speichern zu können. Die Konzentration in der Atmosphäre darf also nicht steigen.“