Tiroler 200 Meter über Autobahn geschleudert – tot

Schrecklicher Unfall am späten Montagabend auf der italienischen A22 Brennerautobahn in Südtirol: Ein Nordtiroler aus dem Bezirk Innsbruck-Land wurde beim Aussteigen in einer Nothaltebucht von einem Pkw erfasst und 200 Meter über die Fahrbahn geschleudert. Er erlitt tödliche Verletzungen.