„Schlechter Tag, um einen schlechten Tag zu haben“

Die dritte Rennwoche hält bis zum finalen Zeitfahren am Sonntag in Madrid noch mehrere anspruchsvolle Tage in den Bergen bereit. Höhepunkt der Kletterei ist die Königsetappe am Samstag mit über 5.000 Höhenmetern. Aber auch schon unmittelbar nach dem Ruhetag geht es am Dienstag bis zur Bergankunft an den Lagos de Covadonga steil bergauf. „Für mich gilt es am Dienstag, das gute Gefühl wiederzufinden und zu zeigen, dass ich wieder da bin. Dass ich dorthin zurückkomme, wo ich die letzten zwei Wochen war.“