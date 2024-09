Fällt aus den Top-10! Bitterer Tag für Felix Gall

Der Slowene Primoz Roglic hat Ben O‘Connor das Vuelta-Führungstrikot auch bei der Bergankunft am Cuitu Negru nicht abnehmen können. Der Red-Bull-Profi hängte den Australier am Sonntag im Schlussanstieg rund eine halbe Minute ab, der Decathlon-Kapitän rettete aber 43 Sekunden Vorsprung in den Ruhetag. O‘Connors Teamkollege Felix Gall verlor hingegen enorm viel Zeit und fiel aus den Top Ten. Der Etappensieg ging wie schon am Donnerstag an den Spanier Pablo Castrillo.