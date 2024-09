Zwei Schwerverletzte bei Unfällen mit Motorrädern

Zwei schwer verletzte Motorradfahrer forderten am Samstag Unfälle in Oberösterreich. In Linz dürfte eine Fräskante der Auslöser für den verhängnisvollen Sturz eines 57-Jährigen gewesen sein, in Vorderweißenbach geriet ein Biker (32) in einer unübersichtlichen Kurve auf die Gegenfahrbahn und krachte in ein Auto.