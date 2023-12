ÖSV, ade! Gritsch geht aus Liebe zum Trainer

Wäre „keine faire Sache“

Das Verhältnis der beiden habe sich in diesem Jahr zu etwas Festem entwickelt, klärte ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl in Alta Badia auf. „Wir hätten ihm angeboten, andere Tätigkeiten weiter zu machen, nur nicht in der Mannschaft. Aber nachdem sie sich entschlossen haben, diesen Weg privat zu gehen, muss er ausscheiden als Trainer“, sagte er. Stengg „kann sich nicht so verstellen, dass er sie nicht irgendwie bevorzugt“, lieferte der Niederösterreicher die Erklärung. Den Teamkolleginnen gegenüber wäre das laut Mandl „keine faire Sache“ und würde zwangsläufig zu Irritationen führen.