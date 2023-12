Ski-Liebelei hat Konsequenzen für weitere ÖSV-Dame

Ländle-Trainerguru hilft aus

Die Zusammenarbeit mit Ex-Skicrosser Stengg lief sehr gut, endete aber quasi über Nacht. „Wir wissen noch überhaupt nicht, wie es weitergeht, wer Flo nachfolgen soll“, gesteht die 22-jährige Harderin. Da sie aber keine Zeit auf ihrem Weg zurück in den Weltcup verlieren will, arbeitet sie aktuell mit Ländle-Trainerguru Roland Fuchs in Zürs an der Technik.