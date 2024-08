Rapid zwischen Europa-Kater und Salzburg-Schlager

Einen bis dahin starken Sommer will man sich von den jüngsten Rückschlägen gegen Braga und Blau-Weiß Linz (0:3) nicht zerstören lassen. „Natürlich sind wir müde, wir haben schon extrem viele Pflichtspiele in den Beinen“, erinnerte Klauß. Jenes gegen Salzburg wird das zwölfte seit 25. Juli sein. „Ab Montag in der Länderspielpause schnaufen wir mal kurz durch. Aber jetzt geht es darum, gegen Salzburg noch einmal alles rauszuhauen, was wir haben.“ Danach will der 39-Jährige Bilanz ziehen. „Dann werden wir justieren und sehen, ob wir etwas verändern müssen oder drauf bleiben.“