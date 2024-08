„Das Playoff wäre eine Weltsensation!

Neues Juwel schon da

Bis 3. September muss Sturm den Kader für die Champions League nennen. Der vorletzte Neuzugang ist seit Donnerstag an Bord: Das 18-jährige Juwel Malick Yalcouyé wurde von Brighton für ein Jahr ausgeliehen. Erst im Juli überwies der Insel-Klub neun Millionen Euro an IFK Göteborg für den Mittelfeldspieler. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sturm den kriegt“, sagte Türkei-Experte vor wenigen Tagen zur „Steirerkrone“. Doch der Doublesieger (Jatta wurde nach Rot in Ried für ein Spiel gesperrt) scheint Erencan Yardimci doch zu bekommen. Auf Umwegen. Der 22-Jährige steht vorm Wechsel zu Hoffenheim, soll von Prass-Klub an Sturm ausgeliehen werden. Der Türke ist ein Kandidat, „aber wir haben auch andere Optionen“, sagte Schicker.