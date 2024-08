Dieses Juwel soll Sturms Laufmaschine ersetzen

Satte sieben Millionen Euro überwies Brighton erst im Juli für das Juwel an IFK Göteborg, jetzt soll Yalcouyé bei Sturm Spielpraxis sammeln. Der zentrale Mittelfeldspieler ist Doppelstaatsbürger der Elfenbeinküste sowie Malis und kommt leihweise aus der englischen Premier League von Brighton & Hove Albion zum SK Sturm. Yalcouyé wechselte erst diesen Sommer von IFK Göteborg zu Brighton, nach Schweden war er im Februar 2024 aus seiner ivorischen Heimat von ASEC Mimosas gekommen. In Graz unterschreibt Yalcouyé einen Vertrag bis Sommer 2025 und wird in dieser Saison die Rückennummer 8 tragen.