Glücksgriff Pep und ein Chef mit Führungsstärke

Die Tristesse der Vorsaison ist längst passé, an der Salzach herrscht wieder Zuversicht. Das war nach dem Erreichen der Ligaphase der Königsklasse besonders spürbar. Lijnders hob nach dem Schlusspfiff im Rückspiel gegen Dynamo Kiew erst Reiter und dann Seonbuchner euphorisch in die Höhe und feierte anschließend ausgelassen mit seiner Mannschaft in der Kabine.