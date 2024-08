Grätscht Barcelona den Salzburgern dazwischen?

Wie die „Krone“ bereits berichtete, könnte nach Bobby Clark auch Stefan Bajcetic in die Mozartstadt wechseln. Am Dienstag äußerte sich Salzburgs Sportdirektor Bernhard Seonbuchner zu den Gerüchten, ein Dementi gab’s nicht. „Maybe“, ließ sich Seonbuchner entlocken – ein vielleicht in Personalfragen ist bei dem Deutschen aber im Normalfall schon als starkes Signal zu werten.