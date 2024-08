Rapid-Hit: Der Schiri macht keine Gefangenen

Die Sonderzüge für die Fans Richtung Westen würden heute in Hütteldorf auch bis nach Mitternacht warten. Aber bei Rapid denkt keiner an eine mögliche Verlängerung oder gar Elfmeterschießen – der Job soll in 90 Minuten erledigt werden. Daher ist davon auszugehen, dass Trainer Robert Klauß von Beginn an seine gesamte Offensiv-Power aufbietet, mit Burgstaller, Beljo und Jansson. Ohne echten Stürmer (Bischof und Dursun fehlen verletzt) im Talon auf der Bank.