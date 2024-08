98 hours of hell: animal transport to Turkey

Von Melk in die Türkei: 98 Stunden Tierqual

Der Transport war insgesamt vier Tage vom Bezirk Melk bis nach Kayseri in der Türkei unterwegs. Die Route führte über Ungarn, Rumänien und Bulgarien bis in die Türkei. Insgesamt wurden 36 Stunden Pause im Wartestall in Svilengrad, Bulgarien eingelegt, zusätzlich gab es noch einmal acht Stunden Wartezeit an der EU-Außengrenze Kapitan Andreevo – Kapikule. Von 98 Fahrstunden verbrachten die Kalbinnen etwa 59 Stunden am Lkw, 23 davon ohne nennenswerte Bewegung.