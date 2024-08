Sainz bedauert: „War das Opfer dieser Situation“

Einen faden Beigeschmack erzeugen bei ihm allerdings die anhaltenden Spekulationen darüber, warum er Ferrari verlassen musste. Es sei nämlich nicht so, dass etwas schiefgelaufen sei. Es ist nur so, dass ein siebenmaliger Weltmeister entschieden hat, den letzten Stint seiner Formel-1-Karriere bei Ferrari zu verbringen. So gesehen war ich ein bisschen das Opfer dafür“, fasst es Sainz nüchtern zusammen.