Ötzi-Trek: Wandern auf (k)ältesten Spuren

Und dann lag er vor mir: im ersten Stock, unscheinbar in einem abgedunkelten Eck auf einer silberfarbenen Bahre. Nach Jahrtausenden hat Ötzi hier seine letzte Ruhestätte gefunden. Eine feine Eisschicht lässt den braunen Körper glänzen. Das Guckloch hat in etwa die Maße einer Gehwegplatte, wurde aus acht Zentimeter dickem Panzerglas gefertigt. Die Öffnung erlaubt es, einen Blick in die Kühlzelle zu werfen, in der die Mumie bei minus sechs Grad Celsius und fast 100 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit, konserviert wird – so nahe wie möglich am Klima eines Gletschers.