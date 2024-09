Astronom erklärt die schärfsten Bilder der Welt

Mit wissenschaftlichen „Meilensteinen“ bzw. „Quantensprüngen“ ist das ja so eine Sache. Man beschreibt mit ihnen ganz große Errungenschaften, obgleich sich diese womöglich um etwas ganz Kleines drehen. Dabei ist der Spagat längst nicht nur sprachlich. Wollen Quanten- bzw. Teilchenphysiker der oft so „verrückt“ wirkenden Welt der kleinsten Einheiten ihre Geheimnisse entlocken, tun sie das mitunter mit riesigen Teilchenbeschleunigern wie am CERN in Genf.