Van Aert gewinnt, Gall-Teamkollege weiter in Rot

Im Hauptfeld, das 5:31 Minuten Rückstand aufwies, ließ das Decathlon-Team um Kapitän O‘Connor derweil nichts anbrennen. Der Australier kam als 22. zeitgleich wie Roglic (32.) und Gall, der 14. wurde, an. Im Gesamtklassement kam es dadurch an der Spitze zu keinen Veränderungen, Gall ist weiterhin mit fünfeinhalb Minuten Rückstand auf O‘Connor Achter. Die elfte Etappe führt am Mittwoch im Nordwesten Spaniens über hügelige 166,5 km rund um Padrón.