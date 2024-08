Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft

Ulrike Gehmacher: Durch den Austausch von Wissen, Ideen und Erfahrungen können wir den Fortschritt in unseren Volkswirtschaften beschleunigen. Natürlich müssen wir hier in Europa auch wettbewerbsfähig bleiben. Der größere Wettlauf ist der Wettlauf mit der Zeit. Klimawissenschaftler:innen warnen, dass wir die Treibhausgasemissionen auf 1,5 Grad (Pariser Klimaabkommen) über dem vorindustriellen Niveau reduzieren müssen. In der Erste Group glauben wir an den Austausch bei Veranstaltungen wie dem Green Peak Festival, gegenseitiger Inspiration und Kollaboration. Wir streben daher nicht nur an Netto-Null-Emissionen zu erreichen, sondern auch auf breiterer Basis in unseren Märkten zu arbeiten, an multilateralen Initiativen teilzunehmen, diese sogar zu initiieren – wie diese Konferenz – um unsere Kund:innen zu unterstützen. Unser Ziel ist es, Verständnis zu schaffen, Fachwissen auszutauschen und dazu beizutragen, die Emissionen überall dort, wo wir tätig sind, in Richtung Netto-Null zu senken.