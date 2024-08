Dritter Saisonsieg für Auer und Engel

Zwei Punkte Rückstand

In der Sprint-Cup-Tabelle wie auch in der Gesamtwertung der GT World Challenge Europe weist das WWR-Duo damit dieselben zwei Punkte Rückstand auf, mit denen sie nach Frankreich gereist waren. In der Sprint-Cup-Teamwertung liegt WINWARD Racing mit 5,5 Punkten Rückstand ebenfalls an zweiter Stelle.