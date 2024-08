ÖVV-Frauen unterliegen Griechenland in EM-Quali

In der Tabelle liegen die Österreicherinnen auf Platz zwei hinter Griechenland. Die CEV EuroVolley 2026-Qualifikation wird bei Frauen und Männern in sieben Dreiergruppen gespielt. Alle Ersten und die fünf besten Zweiten lösen das EM-Ticket. Österreichs Männer-Nationalteam trifft am Mittwoch auf Belgien (17.30 in Kortrijk), zum Auftakt wurde Aserbaidschan 3:0 besiegt.