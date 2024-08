Max Verstappen: „So ehrlich müssen wir sein“

„Ich habe alles getan und wenn ich daran denke, wie es am Freitag gelaufen ist, dann bin ich mit einem Startplatz in Reihe eins sehr zufrieden“, erklärte Verstappen im Anschluss an das Qualifying am Samstag. Vor allem das Wetter an der Küste habe dem Weltmeister jedoch zu schaffen gemacht: „Jede Runde fühlt sich anders an, du hast keine verlässlichen Anhaltspunkte, weil sich die Windverhältnisse ständig ändern.“